Стало известно, останется ли судебный процесс по делу Промеса открытым

Апелляционный суд Амстердама принял решение оставить слушания по делу бывшего футболиста "Спартака" Квинси Промеса открытыми для прессы.

Как передает корреспондент ТАСС, причиной этому послужил отзыв ходатайства адвоката спортсмена Джема Полата о закрытии судебного процесса от публики.

Ранее Полат и его подзащитный настаивали на закрытии процесса от общественности, однако впоследствии изменили свою позицию. На этом фоне суд разрешил прессе вернуться в зал заседаний. Съемка в ходе процесса по-прежнему запрещена.