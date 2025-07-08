Стала известна причина смертельного ДТП с участием Диогу Жоты

Гражданская гвардия Испании вынесла предварительное заключение по обстоятельствам ДТП, в котором погиб игрок «Ливерпуля» Диогу Жота. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению гвардии, причиной ДТП стало превышение скорости, а также проблемы с колесом. Отмечается, что в формировании таких выводов существенную роль сыграл анализ следов колес. Кроме того, опрос родственников показал, что за рулем машины находился сам Жота.

Напомним, что Жота погиб 3 июля — он управлял автомобилем Lamborghini, когда у суперкара лопнула шина. В результате автомобиль потерял управление и перевернулся.