Федерация конного спорта КЧР сделала необычный подарок Авериной и Соловьеву

Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев получили в качестве свадебного подарка жеребца карачаевской породы от президента Федерации конного спорта Карачаево-Черкесии Ислама Урусова. Об этом Урусов рассказал ТАСС.

Свадьба Авериной и Соловьева состоялась 7 июля в Москве.

"Со спортсменами познакомился год назад на выставке на ВДНХ в Москве и пригласил их посетить Кавказ. Пара приехала в Карачаево-Черкесию, где познакомились с традиционным искусством джигитовки и национальной породой лошадей, которая произвела на них сильное впечатление. Ребята посетили и Научно-образовательный селекционный центр коневодства Северо-Кавказской государственной академии", - рассказал Урусов.

Молодожены уже успели познакомиться с жеребцом. Спортсмены назвали его Титаном, в племенных документах он зарегистрирован как Изгир.

"Очень ласковый, любит обниматься, яблочки и когда его целуют в носик", - поделился Соловьев с журналистами.

Дина Аверина - 18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Дмитрий Соловьев - олимпийский чемпион Сочи-2014 и серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.