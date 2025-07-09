Стало известно, сколько потратил Овечкин на отдых в Турции

Александр Овечкин потратил более 8 миллионов рублей в отдых на турецком побережье. Как сообщает Telegram-канал SHOT, российский хоккеист арендовал на месяц виллу в пятизвёздочном комплексе Кемера.

Форвард «Вашингтона» заселился в отель в начале июня и покинул его лишь недавно. Для проживания он выбрал один из премиальных курортов — Maxx Royal Kemer Resort 5*. Стремясь минимизировать контакты с отдыхающими, Овечкин

забронировал частную виллу стоимостью от 340 тысяч рублей за ночь, рассчитанную на 10-12 человек. К преимуществам относятся персональный бассейн, джакузи, сауна и прямой выход к пляжу.

Несмотря на уединённость апартаментов, хоккейная легенда регулярно появлялся среди гостей: участвовал в пляжном волейболе, проводил утренние разминки и охотно фотографировался с поклонниками.

Также известно, что во время отдыха Овечкин встречался с медийными персонами — Ксенией Бородиной и её супругом Николаем, рэпером T-Killah, а также представителями спортивного сообщества: экс-игроками сборной России по футболу Романом Павлюченко и Дмитрием Щенниковым, президентом КХЛ Алексеем Морозовым, бывшей звездой НБА Тимофеем Мозговым, хоккеистами Дмитрием Яковлевым, Сергеем Прохоркиным, Сергеем Плотниковым и другими.