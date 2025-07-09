«Я был на грани инфаркта»: Соловьев признался, как делал предложение Авериной
Всего через несколько дней после роскошной свадьбы Дмитрий Соловьев и Дина Аверина поделились трогательными подробностями своего романа. Оказалось, за кадром «Ледникового периода» разворачилась настоящая любовная история. Познакомившись в 2024 году на проекте Первого канала, 35-летний олимпийский чемпион и 26-летняя гимнастка сначала казались неожиданной парой. Но, как признается Соловьев, между ними сразу пробежала искра:
«Со мной что-то происходило рядом с Диной с первого дня. Это было волшебное чувство — будто вокруг стало светлее. Коллеги первыми заметили, как мы смотрим друг на друга». Признание в любви получилось неожиданным — взволнованный Дмитрий не смог дождаться личной встречи и выложил все по телефону.
«Это было осознанное решение. Я понял, что Дина — мой человек на 200%. Если уж решился говорить о чувствах, значит был готов к семье», — объясняет фигурист.
Но если признание далось относительно легко, то момент предложения стал настоящим испытанием для чемпиона:
«Кортизол точно подскочил, я был на грани инфаркта! Ладони мокрые, сердце колотится… Хотя волнение и приятное, контролировать эмоции было сложно», — с улыбкой вспоминает Дмитрий.
Дина, к слову, все поняла заранее. В День всех влюбленных она заметила необычное поведение жениха:
«Он нервничал, вел себя странно. За пять минут до предложения я уже догадалась, что сейчас произойдет».
Главное сейчас