Франция задержала российского баскетболиста Касаткина по запросу США

Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан французскими властями по запросу США по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

«Профессиональный российский баскетболист Даниил Касаткин 21 июня был задержан во Франции по запросу США, которые подозревают его в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей... Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети, он это отрицает», — приводит слова источника агентство Франс Пресс.

Известно, что Касаткин был задержан в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль (Париж), куда он прибыл вместе со своей невестой. По версии следствия, хакерская группа могла быть причастна к атакам примерно на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США. Сумма возможного ущерба не уточняется.