Путин поручил утвердить концепцию развития адаптивного спорта России

Президент России Владимир Путин установил срок до января 2026 года для утверждения концепции развития адаптивного спорта и физической культуры до 2030 года.

Президент России Владимир Путин поручил утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и спорта до 2030 года, а также план мероприятий по ее реализации.

В перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля, сказано: «Правительству Российской Федерации... разработать при участии Администрации президента Российской Федерации, заинтересованных организаций и утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и план мероприятий по реализации названной концепции, определив объем и источники финансирования мероприятий, предусмотренных указанными концепцией и планом».

Поручение выдано по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 28 мая. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 30 января 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин напомнил о необходимости существенно увеличить число граждан, занимающихся физкультурой и спортом, уделяя особое внимание доступности спорта для ветеранов спецоперации. Президент также отметил, что для развития адаптивного спорта важно привлекать не только государственное финансирование, но и внебюджетные ресурсы. В качестве одного из источников финансирования создается Российский спортивный фонд, который должен начать работу в июле.