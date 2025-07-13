Овечкину подарили автомобиль перед "Матчем года" в Москве

Капитану "Вашингтона" Александру Овечкину перед матчем звезд НХЛ и КХЛ в Москве вручили автомобиль.

В воскресенье в Москве проходит хоккейный "Матч года", в котором друг против друга играют российские звезды НХЛ и КХЛ.

Перед началом игры прошло чествование капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, который в минувшем сезоне НХЛ стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги. Он превзошел рекорд Уэйна Гретцки - 894 шайбы. На счету россиянина сейчас 897 шайб.

Овечкин после объявления участников вышел на лед последним, а затем на льду появился автомобиль, который ему подарили организаторы - Jetour T2.