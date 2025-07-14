Тренер «Локомотива» потерял 11 миллионов рублей из-за мошенников

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов отдал мошенникам более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, преступники начали разводить Хапова 20 июня. Мошенники звонили по телефону и, представляясь сотрудниками различных ведомств, убеждали тренера снять деньги и переложить их в безопасное место.

В результате в июле Хапов передал курьерам мошенников свои накопления в размере 11,7 миллиона рублей. После этого он понял, что его обманули.

60-летний Хапов — чемпион России 1995 года в составе клуба «Спартак-Алания». В 2005 году он начал тренерскую карьеру.