Назван вид спорта, в котором россияне могут выиграть медали Олимпиады

Олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что у российских фигуристов хорошие шансы привезти медали с Олимпиады 2026 года, передает «ВсеПроСпорт».

«Думаю, у фигуристов хорошие шансы привезти домой медали. Аделия Петросян определенно будет претендовать на самые высокие места. Что касается конькобежцев, то тут все зависит от состава команды», — сказала Журова.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.