Неизвестные расстреляли бойца ММА Хизриева

Неизвестные расстреляли бойца MMA Тимура Хизриева в Махачкале. Он получил множественные огнестрельные ранения, сообщает ТАСС.

На спортсмена напали двое неизвестных в масках поздно вечером 15 июля. Еще один преступник находился неподалеку. По данным телеграм-канале Shot, инцидент произошел во дворе жилого дома, когда Тимур выходил из своего Mercedes. Нападавшие скрылись на белой Ладе.

Хизриева доставили в больницу и прооперировали. Он находится в стабильном состоянии.

Тимуру Хизриеву 29 лет. На его счету 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.