Несколько нападавших на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева действовали по предварительному сговору. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Дагестана.

"Прокуратура Республики Дагестан поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По предварительным данным, 15 июля 2025 года на улице Даниялова Махачкалы несколько лиц, по предварительному сговору, из хулиганских побуждений произвели выстрелы из травматического оружия в местного жителя, причинив последнему телесные повреждения", - говорится в сообщении.