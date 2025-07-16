Олимпийский комитет России и МАЕР подписали соглашение о сотрудничестве

Олимпийский комитет России (ОКР) и медиахолдинг МАЕР подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписание соглашения прошло в ТАСС. В нем приняли участие министр спорта РФ, президент ОКР Михаил Дегтярев и владелец, генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

"Олимпийский комитет России хочет, чтобы наши спортсмены, олимпийцы, чемпионы становились еще более популярными, их голоса, биографии, рекорды звучали из каждого утюга, на каждом медиафасаде были их лица, достижения, чтобы они становились путеводной звездой для подрастающего поколения, для наших юношей и девушек. Наша цель - популяризация спорта, вовлечение в спорт людей, в первую очередь молодых. А для них наши олимпийские чемпионы, призеры, конечно, являются примером, поэтому информационная повестка и партнерство для нас играют ключевую роль. Здесь мы весьма разборчивы", - сказал Дегтярев.

"На сегодняшний день у нас в ОКР вообще прекращены все партнерские программы, он абсолютно чист, мы начинаем, можно сказать, новую страницу, новую эпоху. Начинаем с информационного партнерства, с холдинга МАЕР. Мы много лет друг друга знаем, я восхищаюсь, честно говоря, тем, что он делает, потому что мир меняется, в XXI веке идет колоссальная борьба за внимание медиаповестки. Это ключевая сегодня история управления миром, поэтому мы в это дело включаемся в полный рост", - добавил он.

Майор выразил надежду, что МАЕР станет форматом, который объединит людей, которые будут представлять Россию и станут лидерами в своих видах спорта. "Это историческое событие, потому что мы за последние пять лет провели огромное количество рекламных социальных кампаний, поддерживающих и развивающих олимпийские виды спорта в России. Мы сделали узнаваемыми ребят, которые представляют нашу страну на весь мир. Мы объединили людей единой ценностью и целью поддержки. Я верю: наш медиахолдинг станет незаменимым форматом доведения информации до населения, чтобы вокруг нас объединять сильных людей, которые будут представлять нашу страну и станут лидерами в своих спортивных достижениях", - отметил гендиректор медиахолдинга.