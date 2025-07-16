ФССР обратится в CAS в случае недопуска саночников к Олимпиаде

Федерация санного спорта России (ФССР) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) отклонит апелляцию организации на решение о недопуске россиян к отбору на Олимпийские игры 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

18 июня конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. 14 июля президент ФССР Наталия Гарт заявила ТАСС, что федерация приняла решение в судебном порядке отстаивать права спортсменов.