Путин заявил о постепенном восстановлении отношений с МОК

Отношения России и Международного олимпийского комитета понемногу восстанавливаются. Об этом во время встречи с рабочими Магнитогорского металлургического комбината заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

У него спросили, будет ли спортивное самбо включено в олимпийскую программу.

«У нас с МОК еще много проблем, но постепенно отношения восстанавливаются», — ответил Путин.

Президент добавил, что считает самбо не только зрелищным, но и демократичным видом спорта. В связи с этим, по его мнению, стоит побороться за включение самбо в олимпийскую программу, особенно, учитывая, что у России в нем хорошие показатели.

Напомним, что Путин является мастером спорта по самбо и дзюдо.