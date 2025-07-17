Объявлены кандидаты в члены Комиссии спортсменов ОКР

Завершено выдвижение кандидатов в члены Комиссии спортсменов ОКР, выборы нового состава которой пройдут в ближайшее время. Всего подано 53 заявки от 36 общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

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В списках — представители 39 видов спорта, в том числе 37 человек от летних дисциплин и 16 — от зимних.

Кандидаты в Комиссию спортсменов ОКР:

Из прежнего состава переизбираться решили только трое — призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в плавании Анастасия Фесикова, первая в российской истории победительница этапа Кубка мира по скелетону Ольга Денщикова, а также двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, в прошлом возглавлявшая Комиссию.

В августе в течение трёх недель в качестве выборщиков выступят около 400 спортсменов — действующих чемпионов России по всем олимпийским дисциплинам. Каждый из них может отметить не более 10 человек из списка в бюллетене. После окончания голосования 10 кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов, будут избраны в Комиссию спортсменов ОКР на ближайшие четыре года. Кроме того, до пяти атлетов будут добавлены в состав Комиссии по решению Президента ОКР.