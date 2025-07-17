Объявлены кандидаты в члены Комиссии спортсменов ОКР

Аршавин, Кондратюк и ещё 51 атлет выдвинуты кандидатами в члены Комиссии спортсменов ОКР
Завершено выдвижение кандидатов в члены Комиссии спортсменов ОКР, выборы нового состава которой пройдут в ближайшее время. Всего подано 53 заявки от 36 общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта.
В списках — представители 39 видов спорта, в том числе 37 человек от летних дисциплин и 16 — от зимних.
Кандидаты в Комиссию спортсменов ОКР:
- Андрей Аршавин (футбол)
- Александра Бабинцева (дзюдо)
- Тамерлан Башаев (дзюдо)
- Владлена Бобровникова (гандбол)
- Софья Великая (фехтование)
- Мария Груздова (тяжелая атлетика)
- Гульназ Губайдуллина (современное пятиборье)
- Артур Далалоян (спортивная гимнастика)
- Дмитрий Двойнишников (скейтбординг)
- Ольга Денщикова (скелетон)
- Семен Елистратов (шорт-трек)
- Александр Еремин (кёрлинг)
- Татьяна Иванова (санный спорт)
- Богдан Киселевич (хоккей)
- Полина Кнороз (легкая атлетика)
- Валерия Коблова (борьба)
- Марк Кондратюк (фигурное катание)
- Денис Кривошлыков (гандбол)
- Лилия Линда (спортивная гимнастика)
- Александр Лифанов (современное пятиборье)
- Анастасия Логунова (баскетбол)
- Александр Мальцев (синхронное плавание)
- Всеволод Мартынов (сноуборд)
- Елена Медведь (футбол)
- Никита Монахов (бейсбол)
- Сергей Моня (баскетбол)
- Дарья Непряева (лыжные гонки)
- Елена Осипова (стрельба из лука)
- Павел Панков (волейбол)
- Надежда Петрова (теннис)
- Евгений Плахутин (каратэ)
- Валерий Пронкин (легкая атлетика)
- Анна Пругова (хоккей)
- Роман Репилов (санный спорт)
- Сергей Ридзик (фристайл)
- Лев Рудацкий (скалолазание)
- Богдана Садовая (хоккей на траве)
- Тимур Сафин (фехтование)
- Александра Саютина (конькобежный спорт)
- Мария Симаходская (конный спорт)
- Александрь Слюсарь (гребной спорт)
- Евгения Старцева (волейбол)
- Глеб Степаков (бадминтон)
- Екатерина Ткаченко (горнолыжный спорт)
- Динара Фахритдинова (скалолазание)
- Андрей Федоров (ски-альпинизм)
- Анастасия Фесикова (плавание)
- Маргарита Фомина (керлинг)
- Гульназ Хатунцева (велоспорт)
- Сергей Чернышев (брейк-данс)
- Майя Шалвадзе (софтбол)
- Кира Ювченко (гребной спорт)
- Екатерина Юрлова-Перхт (биатлон).
Из прежнего состава переизбираться решили только трое — призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в плавании Анастасия Фесикова, первая в российской истории победительница этапа Кубка мира по скелетону Ольга Денщикова, а также двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, в прошлом возглавлявшая Комиссию.
В августе в течение трёх недель в качестве выборщиков выступят около 400 спортсменов — действующих чемпионов России по всем олимпийским дисциплинам. Каждый из них может отметить не более 10 человек из списка в бюллетене. После окончания голосования 10 кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов, будут избраны в Комиссию спортсменов ОКР на ближайшие четыре года. Кроме того, до пяти атлетов будут добавлены в состав Комиссии по решению Президента ОКР.