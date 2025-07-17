Министр спорта оценил готовность России провести Олимпийские игры

Lenta.ru

Министр спорта Михаил Дегтярев оценил готовность России провести Олимпийские игры. Его слова приводит ТАСС.

Министр спорта оценил готовность России провести Олимпийские игры
© РИА Новости

«Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды. Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние», — заявил он. Министр отметил гостеприимство и дружелюбность России, а также хорошую инфраструктуру.

Также Дегтярев призвал не устраивать бойкоты Игр, поскольку олимпийское движение должно объединять. «В 1980 году нам объявляли бойкот, а позже и мы объявляли — все это было неправильно, как, впрочем, и сегодня — дискриминация по национальному признаку по отношению к нашим спортсменам. От этого нужно уходить», — подчеркнул он.

Россия один раз в своей истории принимала Олимпиаду. В 2014 году в Сочи прошли зимние Игры. Кроме того, Игры проходили в СССР в 1980-м. Тогда летнюю Олимпиаду приняла Москва.

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