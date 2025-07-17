ВЦИОМ: россияне не верят в нейтральность спорта

Граждане России негативно относятся к политике отстранения спортсменов страны и считают ее несправедливой. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Россияне очень болезненно относятся к той политике, которая сегодня проводится западным сообществом в отношении российского спорта, - сказал Мамонов. - 87% заявили нам о том, что политика по отношению к российским спортсменам несправедлива. В частности, в контексте их отстранения от международных мероприятий, когда нам не дают возможность заявлять о себе. Это в нашем обществе вызывает негатив. Любые подобные решения всегда становятся резонансными, и мы это видим по повестке. Эти решения всегда вызывают яркую эмоциональную реакцию. В обществе сложилось отчетливое понимание, что сама терминология "спорт вне политики" не работает, это не соблюдается. Спорт действительно стал элементом политики". "Сегодня в российском обществе присутствует запрос ожидания на снятие ограничений для участия россиян в международных соревнованиях, в том числе, конечно же, Олимпийских играх, он составляет 95%. Это консолидирующая позиция, то есть абсолютное большинство считает, что россияне должны участвовать", - добавил Мамонов.

Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами, при этом отстранение было сохранено в командных видах спорта.