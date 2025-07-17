Назначен гендиректор Российского спортивного фонда

Советник президента Олимпийского комитета России по экономике и финансам Антон Егорьков назначен на пост генерального директора Российского спортивного фонда, следует из данных ЕГРЮЛ.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта. Минспорт зарегистрировал юрлицо Российского спортивного фонда 16 июля.

Фонд создан в целях совершенствования механизма финансирования и развития спортивной инфраструктуры, а также расширения перечня видов спорта, на которые могут направляться целевые отчисления от азартных игр. Учредителем фонда является Минспорт РФ.

У Российского спортивного фонда будут приоритетные направления, которым он будет оказывать финансовую поддержку, среди них развитие физической культуры и спорта, в том числе адаптивной физической культуры, адаптивного спорта, физической реабилитации и абилитации инвалидов, создание отечественной спортивной продукции, строительство, реконструкция и капремонт объектов спорта в соответствии с решениями или поручениями президента РФ.

Фонд будет оказывать поддержку реализации международных спортивных мероприятий и соревнований, развитию международного спортивного сотрудничества. Получателями дополнительной финансовой поддержки фонда могут быть в том числе физкультурно-спортивные общества, общероссийские и региональные спортивные федерации, а также центры раннего физического развития детей.