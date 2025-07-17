Гаджиев рассказал о форме Овечкина

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «Матч ТВ» о совместной тренировке с форвардом клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

В пятницу Telegram‑канал медиакоманды Овечкина опубликовал видео, на котором хоккеист вместе с Гаджиевым проводит тренировку.

— Тренер, который работает с Сашей много лет, Павел Бурлаченко, и меня тренирует в летнее время. У нас вчера совпало время тренировки, решили вместе потренироваться. Чуть‑чуть пробежались, сделали базу. Саня в той форме, в которой человек должен находиться в июле. Он же отдыхал. Сейчас потихоньку начинает втягиваться. Я думаю, что он будет набирать потихоньку обороты. До старта сезона НХЛ еще два месяца. Я думаю, что спешить никуда не стоит, — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

39‑летний Овечкин с 897 шайбами — лучший снайпер в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у россиянина 969 голов, по этому показателю он идет вторым после канадца (1016).