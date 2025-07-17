Тарасова обвинила FIG в бандитизме из-за георгиевской ленты

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила Международную федерацию гимнастики (FIG) в бандитизме из-за запрета георгиевской ленты. Ее слова приводит РИА Новости.

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Тарасова сочла, что в FIG сошли с ума, так как безнаказанно создают какие-то законы и требуют от россиян их выполнения.

«У нас очень сильные спортсмены (гимнасты). Здорово работают тренеры. Спасибо им всем большое. А 9 мая мы как надевали георгиевскую ленту, так и будем надевать. Надевали, надеваем и будем надевать», — заявила она.

Ранее FIG ввела новые запреты для россиян. Теперь нейтральным атлетам с 9 июля нельзя демонстрировать символы Z и V, а также георгиевскую ленту.

В апреле Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Однако позднее они пересмотрели свое решение.