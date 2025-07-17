Экс-форвард «Вест Хэма» рассказал о пережитом ДТП

Микаил Антонио высказался о пережитом зимой ДТП.

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Экс-форвард «Вест Хэма» попал в автомобильную аварию 7 декабря, не справившись с управлением «Феррари» в пригороде Лондона.

Позднее футболист перенес операцию в связи с переломом ноги. Несмотря на то, что он должен был пропустить около года, игрок вернулся на поле спустя 7 месяцев, сыграв за сборную Ямайки в Кубке КОНКАКАФ.

«Удивительно, что весь мир испытал эту аварию сильнее, чем я. Хотя я сам в ней участвовал, я не испытал ее, потому что ничего не помню. Я не помню саму аварию, не помню, как лежал в больнице, как ложился на операцию, не помню, как вышел из нее. Меня переполняли эмоции, мое тело помнит то, чего не помнит разум.

Из автокатастрофы я вынес урок: футбол важен, но здоровье важнее. Я много чего откладывал, не делал из-за лени. Я всем говорил: «Хочу попасть на телевидение, вести передачи и подкаст», но так и не стал действовать. Думал, что сделаю это в другой раз. Но его могло бы не быть, потому что я чуть не погиб», – рассказал Антонио в подкасте Beast Mode On Podcast.