Фетисов считает несвоевременной идею проведения Олимпиады в России

Депутат Госдумы и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поставил под сомнение обоснованность возможной заявки России на проведение третьих в истории страны Олимпийских игр. Об этом он заявил в интервью порталу Odds.ru.

По словам парламентария, на фоне продолжающихся ограничений в отношении российских спортсменов инициатива выглядит несвоевременной. Он напомнил, что представители России до сих пор не могут выступать под национальным флагом и гимном, а сами атлеты сталкиваются с моральным и организационным давлением.

Фетисов добавил, что окончательное решение остается за руководством спортивного ведомства, но лично он не видит для этого достаточных оснований. Россия ранее дважды принимала Олимпийские игры: в 1980 году в Москве прошли летние соревнования, а в 2014 году Сочи стал столицей зимней Олимпиады, передает «Радиоточка НСН».