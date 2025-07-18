Медведева представит шоу-дискотеку на льду с участием Загитовой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представит шоу-дискотеку на льду с участием известных фигуристов, в том числе олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом ТАСС сообщили представители спортсменки.

Шоу пройдет 13 сентября на "ЦСКА-Арене". Организаторы намерены построить для зрителей специальный танцпол на трибунах. На льду прозвучат известные хиты 2000-х, список приглашенных артистов станет известен позднее.

"Это не просто шоу, а большая дискотека на льду, где музыка не отпускает ни на минуту, - сказала Медведева. - В этом году мы решили построить танцпол прямо на трибунах, чтобы зрители не только смотрели номера, но и могли танцевать вместе с нами. Такого до нас еще никто не делал. Хочется, чтобы каждый почувствовал себя частью вечеринки, где лед и трибуны живут одним ритмом".

Помимо Медведевой и Загитовой, участие в шоу примут Алексей Ягудин, Александра Игнатова (до замужества - Трусова), Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Марк Кондратюк, Максим Ковтун, Макар Игнатов, Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Артем Федорченко.