В Париже третий раз за год ограбили Louis Vuitton

В Париже ограбили штаб-квартиру модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщает Sortir Paris.

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Злоумышленники в балаклавах и перчатках ночью проникли в офис бренда на улице Лувр в первом округе Парижа. Неизвестные прошли на второй этаж здания, выломали дверь и украли несколько ценных сумок. Отмечается, что пространство марки грабят уже в третий раз за последний год.

По информации издания, преступление пришлось на начало длинных выходных в честь Дня взятия Бастилии. На данный момент правоохранители оценивают нанесенный компании ущерб. По неподтвержденным данным, ущерб уже составляет более миллиона евро.

Грабителей до сих пор не арестовали — сейчас полиция анализирует записи видеонаблюдения и изучает телефонные разговоры.

В июне в Париже также ограбили квартиру блогера Дианы Коркуновой.