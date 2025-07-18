Валуев ответил набросившейся на Россию украинке

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев выразил мнение, что инициатива чемпионки Игр Ольги Харлан по открытому письму против участия российских фехтовальщиков в чемпионате мира — 2025 является политическим давлением.

Его слова приводит РИА Новости.

«Политическое давление — вот это что. Остальное нелигитимно, но в случае успеха убирает сильных соперников. Как там насчет сбора подписей против израильских спортсменов? Или это снова другое?» — сказал Валуев.

Харлан рассказала на своей странице в соцсетях об открытом письме против участия российских спортсменов на чемпионате мира 2025 года.

В письме указывается, что последние несколько дней бывшие и нынешние фехтовальщики подписывали письмо, в котором выступают против решений Международной федерации фехтования (FIE) отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Харлан отметила, что письмо подписали 447 действующих и бывших фехтовальщиков высокого уровня из 56 стран. 108 из них уже завершили карьеру, а 208 спортсменов решили публично заявить о своих именах.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля.