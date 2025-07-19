Капитан «Локомотива» получил десяток штрафов, катаясь на Mercedes

Капитан московского «Локомотива» получил штрафы за нарушение ПДД после езды на Mercedes.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов накопил около десяти неоплаченных штрафов ГИБДД. Футболист всю неделю куда-то торопился на своем черном гелике», — говорится в сообщении.

По информации канала, за последнюю неделю спортсмен задолжал более десяти тысяч рублей. Водитель превышал скорость, ездил с непристегнутым ремнем безопасности, а также не соблюдал полосу. Кроме того, Баринов не оплачивал платную дорогу.

Также сообщается, что в 2020 году спортсмен приобрел автомобиль Mercedes, в результате езды на котором получил 872 штрафа на сумму около миллиона рублей.

До этого актер Вадим Демчог получил более 500 штрафов за нарушение ПДД на своем автомобиле Mitsubishi Pajero. Основными нарушениями Демчога стали превышения скорости и непристегнутый ремень.