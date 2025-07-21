Дональд Трамп призвал вернуть клубу «Вашингтон» историческое название «Редскинз».

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. Команда «Вашингтон Коммандерс» выступает в лиге НФЛ по американскому футболу.

«Я могу ввести против них ограничение: если они не вернут себе прежнее название «Вашингтон Редскинз» и не избавятся от нелепого прозвища «Вашингтон Коммандерс», я не заключу с ними сделку на строительство стадиона в Вашингтоне», – написал Трамп.

Открытие нового стадиона планируется в 2030 году.

Клуб носил название «Редскинз» с 1933-го, однако отказался от него в 2020-м на фоне протестов. Активисты утверждали, что слово «Редскинз» (которое дословно означает «Краснокожие») является расистским оскорблением для коренного населения США. Позже команда сменила название на «Коммандерс».

Ранее Трамп также потребовал вернуть прежнее имя бейсбольной команде «Кливленд Гардианс». Она называлась «Кливленд Индианс».