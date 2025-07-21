Глава ФИФА отреагировал на расистский скандал в женском футболе

Глава ФИФА Джанни Инфантино высказался о расистском скандале с футболисткой сборной Англии Джессикой Картер. Защитница заявила, что столкнулась с расизмом во время чемпионата Европы, который проходит в Швейцарии.

«Я глубоко опечален, увидев оскорбления в Интернете в адрес Джесс Картер из сборной Англии во время проходящего женского чемпионата Европы. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем Джесс. Мы поддерживаем каждого игрока и каждого человека, который пострадал от расистских оскорблений. Ни один игрок не должен подвергаться какой-либо дискриминации, он должен быть свободен и показывать на поле свою лучшую игру. С помощью Службы защиты социальных сетей ФИФА мы помогли бороться с подобными нарушениями на многих турнирах. Мы продолжим сотрудничать и поддерживать конфедерации, ассоциации — членов ФИФА и их игроков. Мы окажем поддержку в любых дальнейших действиях, а также поможем в принятии соответствующих мер в отношении любых нарушителей", — написал Инфантино в своих социальных сетях.