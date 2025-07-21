Дина Аверина показала фото в откровенном бикини

Российская гимнастка Дина Аверина показала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке спортсменка позирует в черном откровенном бикини на отдыхе. «Гимнасток видно сразу», — подписала пост она. Публикация собрала более 20 тысяч лайков.

7 июля Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу. Мероприятие прошло в одном из столичных отелей.

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.