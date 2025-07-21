Бекхэм случайно побрил голову, сделав проплешину

Бекхэм побрил голову, сделав проплешину – у него выскользнула машинка для бритья. Виктория отреагировала: «Выглядит ужасно» и Дэвид исправил прическу
Дэвид Бекхэм неудачно побрил голову.
Экс-полузащитник сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и «Реала» намеревался укоротить длину, но у него из рук выскользнула машинка для бритья, что привело к проплешине.
Англичанин выложил в инстаграм видео, на котором результат оценивает его супруга. Виктория со смехом спрашивает, что произошло, а затем говорит:
«Я всегда буду честна с тобой. Это выглядит ужасно».
Позднее Дэвид опубликовал фотографию обновленной прически. Бывший футболист добавил к ней подпись: «Это лучшее, что я мог сделать в этой ситуации» и обратился к Виктории: «Все еще ужасно?»
Бекхэм неудачно побрил голову, сделав проплешину – у него выскользнула машинка. После слов Виктории «выглядит ужасно» Дэвид исправил прическу
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Бекхэм неудачно побрил голову, сделав проплешину – у него выскользнула машинка. После слов Виктории «выглядит ужасно» Дэвид исправил прическу
Защитник Гроло (191 см, 90 кг) близок к переходу в «Куньлунь». Канадец провел в Швеции два прошлых сезона
Призер юниорского ЧМ Дарья Гримм образовала танцевальный дуэт с Григорием Родиным