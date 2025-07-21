Футболист «Челси» расстался с девушкой, потому что она сделала ему предложение

Футболист лондонского клуба «Челси» Коул Палмер расстался со своей девушкой Конни Грейс, поскольку она сделала ему предложение и в течение года уговаривала жениться. Об этом сообщил портал znews.

© Вечерняя Москва

По данным журналистов, 23-летний спортсмен ответил отказом на просьбу девушки и расстался с ней, заявив, что он «слишком молод для брака» и хочет сосредоточиться на карьере.

— Палмер и Грейс вместе уже более семи лет, но открыто пара встречается только 11 ноября (2024 — прим. «ВМ») года. Грейс однажды с нежностью отозвалась о Палмере, подчеркнув, что он все еще «хороший мальчик», несмотря на свою знаменитую ауру, — передает портал.

19 сентября 2024 года мировой суд Преображенского района расторг брак бывшего вратаря сборной России по футболу Руслана Нигматуллина с Еленой Нигматуллиной. Спортсмен заявил, что потерял свои квартиры в России и США. Позднее он рассказал, что потерял 200 миллионов рублей после развода. По словам Нигматуллина, он хотел поделить совместное с бывшей супругой имущество, но женщина отказалась отдавать ему деньги, несмотря на наличие брачного договора.