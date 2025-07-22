На Ибице погиб известный молодой хоккеист

На Ибице отменяются музыкальные мероприятия после того, как за две недели там умерли двое британцев. Хоккеист Гэри Келли скончался в отеле Ibiza Rocks, как и его соотечественник шотландец Эван Томсон, который разбился насмерть 7 июля в трагическом инциденте.

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Отель и музыкальное заведение на Ибице отменили ряд музыкальных мероприятий после того, как в течение двух недель на его территории погибли двое британцев, пишет The Guardian.

В понедельник в отеле Ibiza Rocks скончался 19-летний Гэри Келли, профессиональный хоккеист, выступавший за "Данди Старз". Его клуб отдал дань уважения “чрезвычайно талантливому и харизматичному человеку”, у которого “было большое будущее впереди”.

Это произошло через две недели после смерти другого шотландского туриста, 26-летнего Эвана Томсона, который разбился насмерть в отеле 7 июля.

Отель, который также является музыкальным центром под открытым небом, решил приостановить запланированную программу мероприятий из-за “серьезности ситуации и из уважения к тем, кто в ней участвует”.

В заявлении отеля говорилось:

“Мы глубоко потрясены и опустошены недавними трагическими инцидентами. Нашим приоритетом является поддержка пострадавших и их близких в это невероятно трудное время и всестороннее содействие властям в проведении расследований. Безопасность и благополучие наших гостей были и всегда будут нашим главным приоритетом”.

На этой неделе должен был выступить рэпер Dizzee Rascal, а 30 июля ожидалось выступление драм-н-бейс-группы Rudimental. В отеле не уточнили, сколько мероприятий было отменено.

Представитель британского Министерства иностранных дел, по делам содружества и развития заявил:

“Мы поддерживаем семью британца, который погиб в Испании, и находимся в контакте с местными властями”.

В хоккейной команде “Данди Старз" заявили:

"Мы выражаем наши мысли и соболезнования семье и всем друзьям Гэри в это чрезвычайно трудное время. Все в клубе, включая игроков, персонал, руководство и собственников, убиты горем, услышав эту трагическую новость. Гэри был чрезвычайно талантливым и харизматичным человеком, у которого было большое будущее. Его потеря повлияет на многих в хоккейном сообществе и за его пределами. Нам будет его очень не хватать. Мы уважаем и поддерживаем просьбу семьи сохранить конфиденциальность в это чрезвычайно трудное время”.

Другие хоккейные команды также отдали дань уважения Келли. В заявлении, опубликованном в соцсети, the Glasgow Clan говорится:

“Это поистине душераздирающие новости. Мы думаем обо всех, кого затронул этот трагический инцидент в это невероятно трудное время”.

Представитель “Уитли Уорриорз”, за который Келли недолго играл, сказал:

"В сезоне 2023/24 Гэри выступал за "Уорриорз" всего несколько раз, но был популярным игроком в раздевалке, несмотря на то, что провел в "Уитли" совсем немного времени".

Мать другого погибшего – Томсона – отдала дань уважения своему сыну в посте в социальных сетях.