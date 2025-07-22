«Это все дико звучит». В ГД прокомментировали ситуацию с российской гимнасткой

Решение не позволить олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой выступать в вольных упражнениях под песню «Младший лейтенант» «дикое» и не имеет отношения к спорту, заявил «Матч ТВ» первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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Ранее Мельникова сообщила о срочной замене музыки для вольных упражнений в связи правилами, действующими на международных турнирах. Спортсменка рассказала, что выступать под зарубежные композиции нет возможности из‑за авторских прав. Мельникова также сообщила, что ей пришлось отказаться от песни Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

— Читал, что Ангелине пришлось отказаться от песни. Других же наших ребят ранее отстраняли за то, что они поздравляют наших сограждан, своих друзей с Днем Победы… Вообще это все дико звучит, конечно. У нас теперь нельзя выступать под определенные песни, думать по‑русски, любить Россию. В спорте это странно, конечно. Меня беспокоит, как так безропотно и безвольно международная федерация принимает сторону наших соседей, которые заявляют о том, что Георгиевская лента — это страшное преступление, а русские песни — это вообще что‑то из области ужасов. Непонятно. Как это все происходит? Почему коллеги из международных федераций даже не пытаются разобраться и вникнуть в суть всего, что они творят. Просто автоматом ставят галочки и соглашаются со всем, что говорят политики из некоторых других стран. Мне кажется, это решение, которое совсем не имеет отношения к спорту, — сказал Свищев «Матч ТВ».

В июне Федерация гимнастики России сообщила о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.