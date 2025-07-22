Вендел купил Lamborghini за 70 млн рублей в отпуске в Бразилии. Хавбек «Зенита» надеялся найти новый клуб на родине до старта РПЛ (Legalbet)

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Вендел купил Lamborghini во время отпуска в Бразилии.

Вендел купил Lamborghini за 70 млн рублей
© Global Look Press

По информации Legalbet, стоимость нового автомобиля полузащитника «Зенита» составила около 70 миллионов рублей.

Также сообщается, что Вендел надеялся найти себе клуб на родине до старта нового сезона Мир РПЛ. Футболист по-прежнему хочет вернуться в Бразилию, агенты активно ищут ему новую команду. «Зенит» хочет получить за хавбека 30 млн евро.

Этим летом Вендел должен был перейти в «Ботафого», но затем контракт был расторгнут по общему соглашению с «Зенитом». Бразилец вернулся в расположение сине-бело-голубых 16 июля.

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