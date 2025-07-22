Вендел купил Lamborghini за 70 млн рублей

Вендел купил Lamborghini во время отпуска в Бразилии.

По информации Legalbet, стоимость нового автомобиля полузащитника «Зенита» составила около 70 миллионов рублей.

Также сообщается, что Вендел надеялся найти себе клуб на родине до старта нового сезона Мир РПЛ. Футболист по-прежнему хочет вернуться в Бразилию, агенты активно ищут ему новую команду. «Зенит» хочет получить за хавбека 30 млн евро.

Этим летом Вендел должен был перейти в «Ботафого», но затем контракт был расторгнут по общему соглашению с «Зенитом». Бразилец вернулся в расположение сине-бело-голубых 16 июля.