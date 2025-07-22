Мэра Милана подозревают в коррупции при строительстве объектов Олимпиады-2026

Итальянская прокуратура расследует предполагаемые коррупционные нарушения при проведении тендеров на строительство олимпийских объектов к Играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает портал Inside the Games.

По информации источника, расследование сосредоточено на крупном проекте по строительству недвижимости в центре Милана, но также распространяется на проекты в периферийных районах, в одном из которых располагается Олимпийская деревня.

Всего под подозрение попали более 70 человек, включая мэра Милана Джузеппе Салу. Миланская прокуратура предполагает, что застройщики подкупали чиновников, чтобы ускорить получение разрешений на строительство. При этом телеканал ABC сообщает, что Сала отверг обвинения и отказался уходить в отставку, заявив, что "его совесть чиста".

Оргкомитет Олимпиады-2026 не назван в качестве ответчика, но правовой статус фонда, организующего Игры, подвергается тщательному анализу. Несмотря на то что оргкомитет Игр-2026 позиционирует себя как частная коммерческая организация, он использует государственные средства как принимающих регионов, так и итальянских налогоплательщиков в целом. Ранее итальянские прокуроры обращались в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть статус фонда как частной структуры, поскольку это препятствует расследованию.

Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.