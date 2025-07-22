Катар ведет переговоры с МОК о проведении летней Олимпиады-2036
Катар готов претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.
Олимпийский комитет Катара сообщил, что ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом о возможности принять Олимпийские и Паралимпийские игры.
«В настоящее время наша спортивная инфраструктура готова к проведению Олимпиады на 95%, и у нас есть комплексный план, который гарантирует стопроцентную готовность всех объектов. Этот план основан на долгосрочной концепции, направленной на создание социального, экономического и экологически устойчивого наследия. Наша цель – не только организовать успешный турнир, но и предоставить глобальный опыт, объединяющий концепции инклюзивности, устойчивого развития и международного сотрудничества», – заявил глава Олимпийского комитета Катара шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани.
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