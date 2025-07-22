Блогеру удалили глаз после спора с девушкой на домашней вечеринке

Блогеру и бойцу поп-ММА Корнею Тарасову удалили глаз после конфликта с девушкой. Об этом сообщает 78.ru.

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Тарасов отметил, что в настоящее время у него очень сильно болит глаз, но самое страшное — его удаление — он уже пережил. На место удаленного органа врачи установят протез.

Травму, которая привела к потере глазу, боец поп-ММА получил еще в январе. У него произошел конфликт с девушкой, в результате которого она случайно попала ему в глаз. Блогер сразу вызвал скорую, но спасти пострадавший орган не удалось. Несмотря на произошедшее Тарасов не планирует писать на девушку заявление и привлекать к ответственности.