Тарасова поделилась подробностями о своем здоровье

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Абзацем» рассказала о своем самочувствии в связи с появлением сообщений об ухудшении ее здоровья.

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Тарасова опровергла информацию о том, что ее состояние ухудшается.

«Сообщения о моем плохом самочувствии — вранье. У меня все прекрасно», — заявила тренер.

Ранее неоднократно сообщалось об ухудшении состояния здоровья Тарасовой. 17 июля появилось видео с Тарасовой в инвалидной коляске — помощник привез ее на церемонию прощания с кинорежиссером Александром Миттой.