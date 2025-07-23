Минспорт РФ запустил медиарейтинг спортивных федераций

Министерство спорта Российской Федерации запустило первый в стране "Медиарейтинг федераций" - цифровой инструмент, позволяющий оценить активность и эффективность работы спортивных федераций в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Медиарейтинг" охватывает 153 спортивные федерации и призван повысить качество создаваемого контента и способствовать развитию цифровой среды в отрасли. Как отметили организаторы, он нацелен на объективную оценку реального присутствия федераций в медиапространстве, выявление сильных и слабых сторон контентной стратегии, а также стимулирование конкуренции и обмена лучшими практиками.

Все федерации распределены на четыре лиги по суммарному числу подписчиков в социальных сетях "ВКонтакте" и Telegram: премьер-лига (свыше 100 тыс. подписчиков), первая лига (25-99,9 тыс.), вторая лига (7-24,9 тыс.), лига развития (до 7 тыс.).

Каждая федерация получает баллы по четырем показателям: прирост подписчиков, среднее число "лайков", среднее число комментариев, среднее число просмотров.

Баллы начисляются по принципу рейтинговой таблицы, где первое место в показателе приносит максимум очков. Итоговый результат формируется на основе суммы баллов по всем четырем метрикам.