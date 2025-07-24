Журова согласилась с немцем, раскритиковавшим выступление россиян

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова согласилась с немецким пловцом Йошей Сальховым, раскритиковавшим выступление россиян под нейтральным флагом. Ее слова приводит РИА Новости.

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Журова заявила, что спортивные федерации должны разрешить выступление атлетов из России с флагом и гимном.

«Иначе это выглядит странно, потому что болельщики со всего мира все равно все знают и понимают», — посчитала она.

Ранее Сальхов заявил, что выступает против россиян в нейтральном статусе. Он назвал это самообманом, так как все понимают, из какой страны приехали атлеты.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральными флагами.