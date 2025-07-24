Глава комитета ГД по спорту Матыцин планирует обсудить тему возвращения пива на стадионы в осеннюю сессию
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что он с коллегами наметит обсуждение темы возвращения пива на стадионы в осеннюю сессию.
Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был приостановлен лишь на время проведения в России чемпионата мира в 2018 году.
— Длительное время идет обсуждение этой проблемы и вопроса, который требуется внесения изменений в законодательство. Точно нельзя эту тему делать закрытой. Это касается жизнедеятельности многих граждан страны. Какой бы мы ни ожидали реакцию, нужно дать возможность для диалога. Думаю, мы с коллегами и депутатами в осеннюю сессию наметим такое обсуждение. На предыдущем периоде позиция правительства была отрицательной к возвращению пива на стадионы. Надо выслушать все стороны и найти рациональное зерно, исходя из нынешней ситуации. Она была разной на протяжении 20, 10 или пяти лет назад. Если есть актуальность этой темы, надо обсудить, выслушать и в дальнейшем найти решение. Чтобы и спорт получил дополнительную поддержку, но и учесть те факторы, которые могут повлиять на дисциплину, на поведение на стадионах, здоровье. Всё это наша задача — вести конструктивный диалог и создать условия для широкого обсуждения, — сказал Матыцин на пресс‑конференции в Москве.
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