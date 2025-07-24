Матыцин планирует обсудить тему возвращения пива на стадионы

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что он с коллегами наметит обсуждение темы возвращения пива на стадионы в осеннюю сессию.

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Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был приостановлен лишь на время проведения в России чемпионата мира в 2018 году.