Бывший боец ММА прогорел на доставке халяльных продуктов

Бывший боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов вместе с товарищами прогорел на доставке халяльных продуктов. Об этом сообщает Mash на спорте.

Сообщается, что открытый вместе с компаньонами ООО «Ясмина фуд» позиционировал себя как один из крупнейших интернет-магазинов доставки продуктов халяль. Однако, бизнес спасти не удалось.

В апреле Исмаилов сообщил, что пострадал при взрыве зарядного устройства.

Спортсмен поделился, что он спал, когда произошел взрыв. Исмаилов проснулся от возгорания одеяла, после чего потушил его. В результате взрыва он получил пару рассечений на голове и легкий ожог.

«Тут сечка, тут тоже. Штаны загорелись. Проснулся от того, что одеяло горит, зарядка взорвалась, представляете. Открываю глаза, все горит. В зеркало смотрю, все лицо в крови. Одеяло потушил, умылся», — рассказал он.

Последний раз в октагон Исмаилов выходит 21 июля 2024 года, он провел поединок с Владимиром Минеевым. Бой длился восемь раундов и завершился победой Минеева, ее судьи присвоили единогласно.