Тигр против Снеговика – «Чемпионат выбрал самого яркого спортивного маскота»

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) провёл соревнование среди талисманов спортивных организаций и сообществ

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Масштабное спортивное состязание «Битва маскотов» прошло на Большой спортивной арене «Лужники». В турнире приняли участие семь маскотов со всей России.

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ВК «Локомотив-Новосибирск» – Лось Локос

ХК «Сибирь» – Снеговик

ХК «Динамо-Москва» – Волк

ПФК ЦСКА – Конь

ФК «Спартак-Москва» – Кабанатор

Студенческий беговой клуб НИУ ВШЭ – Вышкинская ворона

Спортивный портал «Чемпионат» – Тигр Чемп

© Пресс-служба

Символы спортивных клубов и фан-сообществ, организаций и компаний сразились друг с другом на арене для того, чтобы выявить самого «Спортивного» и самого «Яркого» спортивного маскота 2025 года. Участники соревнований выполняли различные задания, за которые получали очки. Талисманы команд пели, танцевали и развлекали зрителей под живой комментарий трёхкратного чемпиона России по регби и телеведущего Василия Артемьева.

© Пресс-служба

Спортивный портал «Чемпионат» вручил каждому участнику фирменные подарки, а самый «Спортивный» маскот получил уникальную индивидуальную статуэтку. Им стал Лось Локос, который представлял ВК «Локомотив-Новосибирск».

Самого «Яркого» маскота выбирали читатели «Чемпионата» на официальной страничке в VK. Безоговорочным победителем был признан Снеговик ХК «Сибирь».

© Пресс-служба

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «"Битва Маскотов" – динамичный и зрелищный проект, который отлично вписался в концепцию спортивного портала. Он не только развлекает нашу аудиторию, но и привлекает новых зрителей, в том числе тех, кто раньше не интересовался спортом. У проекта большой потенциал, и в будущем планируем его развивать, добавлять новые испытания и номинации».