Журова видит смысл в возврате продажи пива на стадионах

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала возвращения продажи пивной продукции на российские стадионы.

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«В свое время запретили пиво на стадионах, потому что было много жалоб об алкоголизации. За последнее время люди стали вести себя культурнее на стадионах, да и вообще везде, даже в алкогольном опьянении. Допускаю, что сейчас есть смысл вернуть продажу пива на стадионах», — рассказала Журова в интервью «

ВсеПроСпорт».

Ранее Олег Матыцин, глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, сообщил, что вместе с коллегами он планирует обсудить возможность возвращения продажи пива на стадионы в осеннюю сессию. Напомним, что запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует с 2005 года, и был временно приостановлен только во время проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.