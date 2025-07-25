Журова видит смысл в возврате продажи пива на стадионах

Депутат Госдумы Журова: Сейчас есть смысл вернуть продажу пива на стадионах
Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала возвращения продажи пивной продукции на российские стадионы.
«В свое время запретили пиво на стадионах, потому что было много жалоб об алкоголизации. За последнее время люди стали вести себя культурнее на стадионах, да и вообще везде, даже в алкогольном опьянении. Допускаю, что сейчас есть смысл вернуть продажу пива на стадионах», — рассказала Журова в интервью «
Ранее Олег Матыцин, глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, сообщил, что вместе с коллегами он планирует обсудить возможность возвращения продажи пива на стадионы в осеннюю сессию. Напомним, что запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует с 2005 года, и был временно приостановлен только во время проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.