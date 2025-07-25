«Катастрофическое выступление. Призеры Олимпийских игр превратились в мальчиков для битья». Мамедов о вылете рапиристов в 1/16 финала ЧМ
Ильгар Мамедов назвал катастрофой вылет рапиристов в 1/16 финала чемпионата мира.
Соревнования проходят в Тбилиси. В 1/16 финала командной рапиры россияне Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Александр Керик и Владислав Мыльников проиграли сборной Южной Кореи.
«Катастрофическое выступление. Какое может быть другое мнение? Призеры Олимпийских игр за четыре года превратились в мальчиков для битья. Я очень сдержанно относился к этому, не предполагал, что мы поедем и всех победим. С нулевого рейтинга мы начинаем фехтовать с сильными командами, это впервые в нашей жизни. Обычно мы начинаем с высоких позиций. Сами понимаете. Это надо будет все преодолевать. Когда с Европы вернулись и некоторые рапиристы не попали в восьмерку... Значит, на чемпионате мира и в топ‑16 не попадете. Команды же добавляются, логично. Чем раньше спортсмены вернутся в эту обойму, тем лучше. Да, будут получать, но рано или поздно справятся. Чем дальше мы будем оттягивать момент возвращения, тем дольше будем восстанавливаться. Хорошо, что сейчас получили по мозгам. Если это было бы за год до Олимпиады, то ни на какую Олимпиаду никто не отберется. Это надо пережить, прочувствовать и без этого никуда. По результату катастрофически, но ожидаемо. Из фантомов сразу превратиться в чемпионов в фехтовании точно невозможно», – сказал президент Федерации фехтования России.
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