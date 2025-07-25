Баскетболист Касаткин, задержанный во Франции, не может встретиться с невестой

Газета.Ru

Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции, не может встретиться с невестой, несмотря на полученное разрешение, сообщает Mash на спорте.

Российский баскетболист, задержанный во Франции, не может встретиться с невестой
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Отмечается, что прокурор дал устное согласие на встречи, но свидания откладываются по причине отсутствия официальной бумаги.

Также Касаткин не может посещать спортзал, хотя он зарегистрировал обращение десять дней назад. Все из-за того, что на посещение спортзала образовалась длинная очередь. Касаткин не может тренироваться и теряет форму.

Российский баскетболист Даниил Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.