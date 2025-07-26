Стало известно о состоянии футболиста «Спартака», перенесшего несколько инсультов

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Мухсин Мухамадиев пришел в себя после серии инсультов. Об этом сообщила супруга спортсмена Мохира Мухамадиева, передает ТАСС

Супруга отметила, что из реанимации мужа перевели в обычную палату.

«Пока состояние тяжелое, но дышит сам. Большую часть спит, находится в сознании», — сказала она.

По словам жены, больничные процедуры и реабилитация проходят хорошо, врачи относятся к пациенту очень внимательно. Руководство «Спартака» знает о состоянии Мухсина, но пока команда не контактировала с семьей футболиста. Помощь оказали Федерация футбола Таджикистана, клубы «Вахш» и «Истиклол».

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. Он играл за местный «Памир», а после распада СССР выступал за российские клубы «Локомотив», «Спартак», «Торпедо», «Шинник». Также играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

В составе «Спартака» Мухамадиев в 1994 году завоевал титул чемпиона России. Всего он провел за клуб 30 матчей и забил 13 мячей.

В 1995 году Мухамадиев сыграл один матч за сборную России против команды Фарерских островов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Он стал автором третьего гола.

В конце июня стало известно, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и лечится в московской клинике.