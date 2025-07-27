Марко Арнаутович заплакал, говоря об обещании умершему Синише Михайловичу

Австрийский нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович не смог сдержать слёз во время пресс-конференции, говоря об обещании своему бывшему тренеру Синише Михайловичу однажды перейти в клуб из Белграда. Специалист, который выступал за «Црвену Звезду», умер в 2022 году.

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«Он говорил мне об этом каждый день, когда мы были в «Болонье». Я здесь, потому что пообещал ему однажды надеть эту майку. Я пообещал Синише, что однажды перейду в «Црвену Звезду», и вот я здесь. Когда я приехал на стадион, за эти два дня я плакал больше, чем за всю свою жизнь. Я поговорил с его семьёй. Я пообещал Синише, что перейду в «Црвену Звезду», и теперь я здесь», – приводит слова Арнаутовича Sky Sport Italia.

Напомним, 36-летний форвард покинул «Интер» этим летом и подписал двухлетний контракт с «Црвеной Звездой». Вместе с Михайловичем Марко работал в «Болонье» с 2021 по 2022 год.