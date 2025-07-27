Глава МОК назвала аморальной "Олимпиаду на стероидах"

Идея проводить "Олимпиаду на стероидах" является аморальной и безнравственной и заставляет переживать за спортсменов. Об этом газете L'Equipe заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

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"Когда я услышала об "Олимпиаде на стероидах", в которых будет разрешен допинг, я подумала, что это шутка, - сказала Ковентри. - Для меня это так безнравственно и аморально. Я беспокоюсь за спортсменов, которые хотят участвовать в ней. Это противоречит всему, что я когда-либо знала, и всему, что я хотела бы продвигать, очень грустно видеть что-то подобное". "Я думаю, что всем нравится в Олимпийских играх то, как люди могут раздвинуть границы, которые никто никогда не думал, что возможно раздвинуть. Это то, что вы делаете на игровом поле, где вы знаете, что все тренировались, приносили жертвы одинаково. Это что-то особенное и очень уникальное. То, что нужно защищать", - добавила она.

Официальное название "Олимпиады на стероидах" - Enhanced Games, что можно перевести как "Улучшенные игры". Проект презентовали год назад, он реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. 21 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошла презентация соревнований, организаторы заявили, что они состоятся в мае 2026 года.